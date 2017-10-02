"ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничили прослушивание музыки в приложениях

С 1 октября 2017 года время бесплатного фонового прослушивания музыки в мобильных приложениях социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в приложении Boom ограничено одним часом в сутки. Об этом пишет TJ со ссылкой на сообщение представителей агентства United Media Agency (UMA), которое сотрудничает с компанией Mail.Ru Group.

Введенные ограничения не распространяются на веб-версии соцсетей, а для его снятия пользователям необходимо оформить платную подписку. При этом в UMA отметили, что в скором будущем время бесплатного прослушивания музыки в приложениях будет сокращено до 30 минут.

В компании пояснили, что ограничения на прослушивание были введены согласно договоренностям с правообладателями, включая Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment и Merlin Network. Однако представители UMA не уточнили, чем были продиктована необходимость вводить эти ограничения.

Напомним, что социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир" ввели платную подписку на музыку 28 апреля этого года. После бесплатное прослушивание музыки стало возможно только вместе с аудиорекламой, как в приложениях, так и в веб-версиях. Стоимость подписки для пользователей составляет 149 рублей в месяц.