Вируская больница продает BMW 7-й серии стоимостью 109 000 евро. Кто же на нем ездил?

На одном из интернет-порталов появилось объявление о продаже автомобиля BMW седьмой серии стоимостью 109 000 евро. При моторе на 4,4 л и мощности на 330 киловатт соответствующим является и внутреннее убранство транспортного средства: кожаные сиденья, экраны не передних и задних сидения и прочее. Примечательно, что в качестве владельца автомобиля класса люкс в объявлении указано AS Viru Haigla.

Несмотря на то, что больница является частной и посредством 1Care Grupp OÜ принадлежит финну Весе Силаскиви, учреждение работает на основании договоров с Больничной кассой.

Исполнительный директор больницы Меэлис Кукк сказал, что речь идет о транспортном средстве покинувшего должность председателя совета Арво Антропова (26). Расходы на содержание машины, согласно заключенной договоренности, оплачивал сам Антропов, а не больница. ”Сейчас Viru Haigla желает расторгнуть договор лизинга и продает автомобиль в качестве более предпочтительного и дешевого варианта”, — сказал Кукк. Теперь, когда член совета покинул свое кресло, руководство больницы вынуждено содержать авто и выплачивать лизинг вплоть до того, как оно будет продано.

На вопрос о том, чем была вызвана необходимость приобретения столь дорогого нового автомобиля, Кукк сказал: ”Это было решение владельцев, и совет его одобрил. Больше я не могу ничего сказать. Заинтересованные в покупке уже имеются, и мы постараемся продать ее до следующей выплаты по лизингу”.

По словам Кукка, в распоряжении руководства больницы имеются и другие служебные автомобили, рабочие поездки на которых компенсируются, но эти транспортные средства ”намного скромнее”.