15.08.2018, 10:34

Виновато не только лето: специалист — о причинах взлета цен на продукты

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rus.delfi.ee
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Toidukaubad Pärlijõe poes
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Если в 2016 году потребительские цены выросли на 0,1%, то в прошлом — уже на 3,4%. В первом полугодии 2018/ рост цен еще ускорился.

Во времена экономического бума, что был более 10 лет назад, продукты значительно подорожали, но по иной причине, чем сейчас: по большей части — из-за внешнего рынка, в том числе и из-за увеличения стоимости сырья.

„Главным образом, причиной повышения цен на продукты питания в настоящий момент стала внутренняя политика государства, а также введенный налоговый пакет как с прямыми, так и с косвенными налогами. Помимо прочего, существуют акцизы на топливо, электричество и газ, а также на грузовые автомобили, эксплуатацию дорог и т. п., которые влияют на логистику и на конечную цену продукта”, — объяснила причины глава Пищевого союза Сирье Потисепп.

Специалист добавила, что рост цен продолжится как в нынешнем году, так и в грядущем.

Также причинами роста являются засушливое лето и подорожание рабочей силы.

Читайте подробности в Ärileht.

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