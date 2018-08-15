Виновато не только лето: специалист — о причинах взлета цен на продукты

Если в 2016 году потребительские цены выросли на 0,1%, то в прошлом — уже на 3,4%. В первом полугодии 2018/ рост цен еще ускорился.
Во времена экономического бума, что был более 10 лет назад, продукты значительно подорожали, но по иной причине, чем сейчас: по большей части — из-за внешнего рынка, в том числе и из-за увеличения стоимости сырья.
„Главным образом, причиной повышения цен на продукты питания в настоящий момент стала внутренняя политика государства, а также введенный налоговый пакет как с прямыми, так и с косвенными налогами. Помимо прочего, существуют акцизы на топливо, электричество и газ, а также на грузовые автомобили, эксплуатацию дорог и т. п., которые влияют на логистику и на конечную цену продукта”, — объяснила причины глава Пищевого союза Сирье Потисепп.
Специалист добавила, что рост цен продолжится как в нынешнем году, так и в грядущем.
Также причинами роста являются засушливое лето и подорожание рабочей силы.
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