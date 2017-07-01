Viking Line запускает на линии Таллинн-Хельсинки два дополнительных судна

Для удовлетворения растущего спроса Viking Line осуществляет между Хельсинки и Таллинном до 12 рейсов в день, в летний период с 1 июля до 6 августа на линии дополнительно будут в ходу также моторные суда Mariella и Gabriella, сообщает компания.

Спрос на следующие в Таллинн и из Таллинна круизы, а также линейные услуги в летний период особенно велик. Для удовлетворения этого спроса летом 2017 года Viking Line добавил на линию рекордное количество дополнительных рейсов.

Нынешним летом пассажиры смогут ездить между Таллинном и Хельсинки на Viking XPRS и на скоростном катамаране Viking FSTR. Дополнительно к этому с 1 июля до 6 августа на линии Таллинн-Хельсинки в ходу будут также Gabriella и Mariella.

Дополнительные рейсы предлагают пассажирам большую гибкость и обеспечивают то, что любой человек может пересечь Финский залив в подходящее именно ему время.

Количество пассажиров Viking Line на линии Таллинн-Хельсинки возросло в июне по сравнению с прошлым годом на 30 процентов. Особый интерес у пассажиров вызывают линейные услуги и путешествие между Финляндией и Эстонией на автомобиле. Растет также популярность дневных круизов между Хельсинки и Таллинном.

Используемый с апреля месяца катамаран Viking FSTR стал очень популярным. Возможностью пересечь залив менее чем за два часа воспользовалось уже более 150 000 пассажиров.

В летние месяцы пассажиры Viking Line могут на ночь остаться на борту и проснуться уже в пункте назначения отдохнувшими. На борт в Таллинне можно подняться в 00:10 ночью и утром проснуться в Хельсинки. Ночевка на корабле является альтернативой городскому отелю. На корабль можно прибыть вместе с автомобилем. В Хельсинки пассажиры могут подняться на борт корабля вечером в 21:30, спокойно выспаться и сойти с корабля в Таллинне в 7 часов утра.