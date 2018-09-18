Виймсираху – совершенство жизненной среды

Представьте себе, пойти посмотреть на свой будущий дом вы можете даже после ужина в ресторане, не боясь запачкать свой вечерний наряд на строительном объекте.

По прибытии на объект обнаружите не просто демонстрационную квартиру, а настоящий дом, который и вы можете купить для себя. Более того, живя там, вы будете знать, что уже никто и никогда не построит рядом новый дом или дорогу, потому что вся жизненная среда уже сформирована.

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Рынок недвижимости активен, новые квартиры появляются как грибы после дождя. Во многих случаях принято покупать новое жилье, так сказать, на бумаге, когда его еще не существует в готовом виде. Если для обычной квартиры это нормально, то в отношении более дорогой недвижимости все больше ценится то, что все можно предварительно увидеть и потрогать, ощутить дух дома и помечтать. Поразительно, как мало девелоперских проектов, которые позволяют это сделать.

19 сентября с 18.00 до 20.00 в рядных домах Виймсираху пройдет День открытых дверей.

Рядные дома Виймсираху предлагают ищущим жилье людям именно такую возможность. Каждый, кто интересуется, может посетить готовую жизненную среду, которая, кроме домов, включает в себя озеленение, дороги и улицы, а также уютную общую зону с детской площадкой. Свой дом предлагается выбрать из квартир с полной отделкой, т.е. уже во время первого визита можно начать мечтать и планировать обстановку. Кстати, во всей округе Виймси это единственный проект, где можно сразу же въехать в новое жилье.

viimsirahu.ee

Если для многих девелоперских проектов проблемой является то, что после завершения дома рядом начинают строить новый, и это строительство мешает жизни въехавших в уже готовые дома семей, то в Виймсираху такой проблемы нет, потому что весь район спланирован таким образом, что при сооружении соседних домов строительная техника и грузовики не проезжают мимо вашего дома.

Качество для требовательного вкуса

Большим плюсом Виймсираху является качество и продуманные решения, которые учитывают пожелания любящего комфорт требовательного клиента. Жилые помещения украшают натуральный паркет, со вкусом отделанные шпоном двери и большие окна. Интересно отметить, что все внутренние перегородки в квартирах выполнены из камня, а привычный гипсокартон здесь вовсе не использовался.

О хорошем качестве строительства говорит и то, что у первых домов, которые были построены два года назад, обычные признаки усадки встречаются лишь в единичных случаях.

Планирование помещений в данном проекте дает широкие возможности. Например, в Виймсираху продаются и достаточно редкие для нашего рынка квартиры с четырьмя спальнями.

Во-вторых, здешние квартиры сделаны не под копирку: предлагаются квартиры с тремя спальнями и гардеробом, уже названные квартиры с четырьмя спальнями, а также варианты с тремя спальнями и кабинетом на первом этаже. Для любителей бани есть квартиры с просторным предбанником, куда можно поставить например стол и диван.

Для жилья Виймсираху характерны экономное энергопотребление, готовность к применению создающих комфорт технических возможностей, а также терраса с засеянным травой участком, отделенным от соседей живой изгородью. Каждая квартира оснащена собственной автономной вентиляцией с возвратом тепла и тепловым насосом, гарантирующим, что вы будете платить только за то, что потребляете сами.

И, разумеется, неотъемлемой частью хорошей жизненной среды является качественное озеленение и ухоженное пространство. Рядные дома Виймсираху окружены качественной зеленой зоной, здесь растут сосны и туи. В хорошую погоду здесь можно приятно провести время в общей зоне отдыха, на игровых площадках или просто устроившись с книгой в тени деревьев.

Развивающаяся жизненная среда по приемлемой цене

Виймсираху находится в спокойном районе по соседству с лесом, парком и стадионом. Благодаря лестнице Пыхьяконна, соединяющей центр Хаабнеэме и Виймсираху, магазины, бытовые учреждения, школы и детские сады находятся на расстоянии пешей прогулки.

Общая площадь боксов составляет 124,3 – 130,4 кв. м, садовых участков 92 – 220 кв. м. Цены от 210 000 евро, включая полную отделку, баню, мебель в ванной комнате, а также готовность к установке камина и охранной сигнализации.

19 сентября с 18.00 до 20.00 в рядных домах Виймсираху пройдет День открытых дверей, в рамках которых можно будет посмотреть на предлагаемые квартиры, а также прогуляться по саду и зонам отдыха. Также в это время на все квартиры действует специальное предложение Дня клиента – скидка 5000 евро.

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