18.09.2018, 11:25

Виймсираху – совершенство жизненной среды


Анника Караск, маклер бюро недвижимости Uus Maa
Анника Караск, маклер бюро недвижимости Uus Maa
Коммерческий текст 
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Виймсираху – совершенство жизненной среды
viimsirahu.ee

Представьте себе, пойти посмотреть на свой будущий дом вы можете даже после ужина в ресторане, не боясь запачкать свой вечерний наряд на строительном объекте.

По прибытии на объект обнаружите не просто демонстрационную квартиру, а настоящий дом, который и вы можете купить для себя. Более того, живя там, вы будете знать, что уже никто и никогда не построит рядом новый дом или дорогу, потому что вся жизненная среда уже сформирована.

viimsirahu.ee

Рынок недвижимости активен, новые квартиры появляются как грибы после дождя. Во многих случаях принято покупать новое жилье, так сказать, на бумаге, когда его еще не существует в готовом виде. Если для обычной квартиры это нормально, то в отношении более дорогой недвижимости все больше ценится то, что все можно предварительно увидеть и потрогать, ощутить дух дома и помечтать. Поразительно, как мало девелоперских проектов, которые позволяют это сделать.

19 сентября с 18.00 до 20.00 в рядных домах Виймсираху пройдет День открытых дверей.

Рядные дома Виймсираху предлагают ищущим жилье людям именно такую возможность. Каждый, кто интересуется, может посетить готовую жизненную среду, которая, кроме домов, включает в себя озеленение, дороги и улицы, а также уютную общую зону с детской площадкой. Свой дом предлагается выбрать из квартир с полной отделкой, т.е. уже во время первого визита можно начать мечтать и планировать обстановку. Кстати, во всей округе Виймси это единственный проект, где можно сразу же въехать в новое жилье.

viimsirahu.ee

Если для многих девелоперских проектов проблемой является то, что после завершения дома рядом начинают строить новый, и это строительство мешает жизни въехавших в уже готовые дома семей, то в Виймсираху такой проблемы нет, потому что весь район спланирован таким образом, что при сооружении соседних домов строительная техника и грузовики не проезжают мимо вашего дома.

Качество для требовательного вкуса

Большим плюсом Виймсираху является качество и продуманные решения, которые учитывают пожелания любящего комфорт требовательного клиента. Жилые помещения украшают натуральный паркет, со вкусом отделанные шпоном двери и большие окна. Интересно отметить, что все внутренние перегородки в квартирах выполнены из камня, а привычный гипсокартон здесь вовсе не использовался.

О хорошем качестве строительства говорит и то, что у первых домов, которые были построены два года назад, обычные признаки усадки встречаются лишь в единичных случаях.
Планирование помещений в данном проекте дает широкие возможности. Например, в Виймсираху продаются и достаточно редкие для нашего рынка квартиры с четырьмя спальнями.

Во-вторых, здешние квартиры сделаны не под копирку: предлагаются квартиры с тремя спальнями и гардеробом, уже названные квартиры с четырьмя спальнями, а также варианты с тремя спальнями и кабинетом на первом этаже. Для любителей бани есть квартиры с просторным предбанником, куда можно поставить например стол и диван.

Для жилья Виймсираху характерны экономное энергопотребление, готовность к применению создающих комфорт технических возможностей, а также терраса с засеянным травой участком, отделенным от соседей живой изгородью. Каждая квартира оснащена собственной автономной вентиляцией с возвратом тепла и тепловым насосом, гарантирующим, что вы будете платить только за то, что потребляете сами.

И, разумеется, неотъемлемой частью хорошей жизненной среды является качественное озеленение и ухоженное пространство. Рядные дома Виймсираху окружены качественной зеленой зоной, здесь растут сосны и туи. В хорошую погоду здесь можно приятно провести время в общей зоне отдыха, на игровых площадках или просто устроившись с книгой в тени деревьев.

Развивающаяся жизненная среда по приемлемой цене

Виймсираху находится в спокойном районе по соседству с лесом, парком и стадионом. Благодаря лестнице Пыхьяконна, соединяющей центр Хаабнеэме и Виймсираху, магазины, бытовые учреждения, школы и детские сады находятся на расстоянии пешей прогулки.

Общая площадь боксов составляет 124,3 – 130,4 кв. м, садовых участков 92 – 220 кв. м. Цены от 210 000 евро, включая полную отделку, баню, мебель в ванной комнате, а также готовность к установке камина и охранной сигнализации.

19 сентября с 18.00 до 20.00 в рядных домах Виймсираху пройдет День открытых дверей, в рамках которых можно будет посмотреть на предлагаемые квартиры, а также прогуляться по саду и зонам отдыха. Также в это время на все квартиры действует специальное предложение Дня клиента – скидка 5000 евро.

Смотреть также: viimsirahu.ee

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