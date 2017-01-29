ВИДЕОТУР: Megastar выходит на линию — где можно поесть, попить, посидеть и погулять на новом судне

Сегодня в 13:30 из Таллиннского порта в Хельсинки отправится новое судно Megastar компании Tallink — использующее в качестве топлива СПГ современное судно, которое очаровывает своим минималистским дизайном и удобными решениями. Смотрите на видео, как выглядит судно изнутри.

На Megastar много различных мест питания и огромная зона покупок. Вдобавок к этим возможностям, на видео вы можете ознакомиться с детской игровой площадкой, зимним садом и туалетами судна.

Строительство Megastar началось 4 августа 2015 года. Киль судна был заложен 9 февраля прошлого года, церемония ”крещения” судна состоялась в июле, а первые пробные выходы в море — в декабре прошлого года и январе этого.

Длина Megastar составляет 212 метров, судно способно принять на борт до 2800 пассажиров одновременно. В качестве топлива Megastar будет использовать, в основном, сжиженный природный газ (LNG), но при этом может работать и на обычном тяжелом топливе.

Созданное в эксклюзивном порядке для линии Таллинн-Хельсинки Megastar отвечает всем нынешним и будущим требованиям к концентрации вредных веществ в выбросах в атмосферный воздух в контрольной зоне, в которую входит и регион Балтийского моря.

Судно будет использовать новый терминал порта Хельсинки, но в следующем месяце пассажиры будут заходить на судно и сходить с него еще в старом терминале.