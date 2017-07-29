ВИДЕОТЕСТ: Эстонские и финские продукты. Правда, что у нас они менее качественные?

Недавно глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что разница между качеством товаров в разных странах-членах ЕС неприемлема.

Delfi Kasulik решил проверить, соответствуют ли действительности слухи о продукции более низкого качества в странах Восточной Европы и протестировал такие продукты как Coca-Cola, Fanta, Activia и Nutella, купленные в Эстонии и Финляндии. Как известно, брендовые товары обычно поступают в эти страны с разных заводов: в Эстонию — из Польшы и Литвы, в Финляндию — из местного или шведского подразделений.

Примечательно, что результаты эксперимента оказались неоднозначными: некоторые тестовые образцы из Эстонии оказались даже лучше и вкуснее. Более подробно — смотрите на видео!