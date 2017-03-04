ВИДЕОТЕСТ DELFI: Какова на вкус лапша быстрого приготовления и есть ли разница между продукцией разных фирм?

Delfi решил выяснить, что представляет из себя лапша быстрого приготовления и есть ли разница в продукте от разных производителей. Для участия в эксперименте были приглашены студент Мерилин, блогер Май-Лийз, директор ночного клуба Элви, школьник Артур и комики Райно и Тойво.

На суд участников была представлена лапша от Rollton, Knorr, Mivina, Big Bon и Thai Choice. Как распределились голоса — смотрите на видео.