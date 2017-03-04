04.03.2017, 18:20

ВИДЕОТЕСТ DELFI: Какова на вкус лапша быстрого приготовления и есть ли разница между продукцией разных фирм?

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rus.delfi.ee
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Delfi решил выяснить, что представляет из себя лапша быстрого приготовления и есть ли разница в продукте от разных производителей. Для участия в эксперименте были приглашены студент Мерилин, блогер Май-Лийз, директор ночного клуба Элви, школьник Артур и комики Райно и Тойво.

На суд участников была представлена лапша от Rollton, Knorr, Mivina, Big Bon и Thai Choice.

Как распределились голоса — смотрите на видео.

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