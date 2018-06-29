ВИДЕООПРОС DELFI: Дожить до зарплаты. Как у народа обстоят дела с финансами в конце месяца?

”Яановы праздники” позади, а зарплата еще не совсем скоро. Согласно обнародованному на днях исследованию, треть жителей Эстонии вынуждена дожидаться зарплаты с пустым кошельком.

Delfi решил спросить у людей, ударили ли праздники по их семейному бюджету и как они решают свои финансовые вопросы.

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Согласно новому исследованию Faktum-Ariko, у 36% жителей Эстонии деньги заканчиваются до получения зарплаты, причем большинству из них денег хватает только на первые три недели. Финансовые сбережения есть у 42% населения, и из них только 15% не приходится к концу месяца тратить накопления.