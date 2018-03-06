ВИДЕОГРАФИКА: Самые громкие скандалы с отмыванием денег в балтийских банках и их крупнейшие дефолты

Банк — финансовая организация, которая осуществляет операции с деньгами, и оказывает финансовые услуги физическим и юридическим лицам. Банки — это фундамент современной экономики. Они аккумулируют средства и вкладывают их через кредиты или напрямую в дальнейшее развитие. По состоянию банков можно судить о государстве и его экономическом положении, сообщает "Настоящее Время".

С начала 90-х годов, с обретением независимости, в Литве, Латвии, и Эстонии резко выросло число банков. В основном это были банки с местным капиталом. Но выжили их них далеко не все.

Сегодня в странах Балтии совокупно зарегистрировано 55 банков. Половина из них — филиалы крупных зарубежных банков. А самые влиятельные банки региона — скандинавские. Прежде всего это шведские Swedbank и SEB bank, а также шведско-норвежский Luminor bank.

Swedbank — (Швеция)

SEB bank — (Швеция)

Luminor bank — (Швеция-Норвегия)

Эстония

В Эстонии действуют 16 банков (9 местных и 7 иностранных). Вот как выглядит первая пятерка банков, чьи активы превышают 1 млрд. евро. Из них эстонский банк — лишь один.

Топ-5 банков Эстонии:

Swedbank — €9,6 млрд (Швеция)

SEB Pank — €5,5 млрд (Швеция)

Luminor Pank — €3,9 млрд (Швеция-Норвегия)

Danske Pank — €1,6 млрд (Дания)

LHV Pank — €1,4 млрд (Эстония)

Латвия

В Латвии — 25 банков. Местных — 6, иностранных — 19. В первой пятерке собственной латвийский банк один.

Топ-5 банков Латвии:

Swedbank — €5,1 млрд (Швеция)

Luminor Banka — €4,7 млрд (Швеция-Норвегия)

SEB Banka — €3,7 млрд (Швеция)

Rietumu Banka — €3,1 млрд (Латвия)

Citadele Banka — €2,6 млрд (США)

Литва

В Литве лишь 14 банков (8 иностранных и 6 литовских). В первой пятерке тоже лишь один банк из Литвы.

Топ-5 банков Литвы:

SEB Bankas — €7,72 млрд (Швеция)

Swedbank — €7,17 млрд (Швеция)

Luminor Bankas — €4,87 млрд (Швеция — Норвегия)

Šiaulių Bankas — €1,96 млрд (Литва)

Danske Bankas — €1,02 млрд (Дания)

Какие балтийские банки самые надежные?

Надежность банков оценивают международные рейтинговые агентства. Самое авторитетное из них агентство Moody's. По его оценке, лучший индекс надежности у скандинавских банков. Они признаны банками с очень низким кредитным риском.

Топ-5 самых надежных банков Балтии, 2017

(по оценке Moody's):

- Swedbank

- SEB Bank

- Danske Bank

- DNB Bank *

- Nordea Bank*

(* в октябре 2017-го DNB и Nordea объединились в Luminor Bank)

Кредитный рейтинг стран Балтии

Как банки, так и страны имеют свой кредитный рейтинг. Основное предназначение кредитного рейтинга — показать потенциальным вкладчикам, будут ли выгодны их инвестиции в данное государство, сможет ли оно выполнить свои обязательства.

Кредитный рейтинг Эстонии сегодня стабильный — А1. Рейтинг Литвы и Латвии пока — А3, то есть, надежный со стабильным прогнозом на будущее. Но из-за нынешнего банковского кризиса, рейтинг Латвии возможно будет подкорректирован.

Кредитный рейтинг стран Балтии по оценке Moody's:

Эстония — А1 (стабильный)

Литва и Латвия — А3

(надежный со стабильным прогнозом на будущее)

Крупнейшие дефолты балтийских банков

Эстония

В Эстонии крахов банков на протяжении последних десятилетий не было. Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина, предположительно, отмывал деньги, используя для этого филиал Danske Bank — крупнейшего датского банка в Эстонии. Об этом сообщила 27 февраля датская газета Berlingske со ссылкой на доклад осведомителя Danske Bank, который также находится в распоряжении британской The Guardian и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Литва

В Литве в 2011 году был национализирован банк Snoras, контрольный пакет акций которого принадлежал российскому предпринимателю Владимиру Антонову. Литва объявила судебное преследование Антонова, который скрылся в России.

В 2013 году Центробанк приостановил деятельность Ukio bankas, принадлежащего бизнесмену Владимиру Романову. Было установлено, что банк занимается ”отмывкой денег”, в связи с чем упоминался в расследовании Сергея Магнитского. Романов также скрылся в России.

Латвия

Самые громкие банковские скандалы случились в Латвии.

В 1995 году был признан неплатежеспособным самый успешный в то время банк страны — банк Baltija. Вкладчики пострадали. А оба руководители банка сели в тюрьму.

В 2008 году — во избежание банкротства, был национализирован один из крупнейших тогда латвийских банков — Parex banka. Государство приобрело 51% акций банка за 4 доллара. Часть активов перешла в банк Citadele, который позднее купили инвесторы из США.

В 2011 года разорился старейший банк Латвии Latvijas Krājbanka. Против собственника банка, все того же россиянина Владимира Антонова было начато уголовное дело. В результате банкротства Krājbanka пострадал композитор Раймонд Паулс — он потерял почти миллион евро.

В марте 2016 года лишился лицензии — Trasta komercbanka. Среди названных причин — преступные финансовые махинации. Банк признан неплатежеспособным, начата процедура его банкротства.

В конце февраля 2018-го Министерство финансов США заявило, что планирует ввести в отношении крупнейшего латвийского банка — ABLV — санкции: за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. В результате фактического запрета на ведение банковской деятельности со стороны Европейского центробанка, руководство ABLV было вынуждено объявить о самороспуске.

Гарантированное государством возмещение вкладов

В каждой балтийской стране, в случае краха любого банка, ведущего коммерческую деятельность на ее территории, государство гарантирует вкладчикам возврат вложенных средств в размере до 100 тыс. евро.