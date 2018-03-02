ВИДЕО: Заведующая Sikupilli Prisma: будет ли эстонец ходить в магазин ночью? Да!

Сегодня ночью был открыт первый круглосуточный супермаркет в Эстонии — Sikupilli Prisma.

По словам заведующей магазином Марге Ласна, она очень этому рада.

”Тысячи людей работают допоздна, и теперь они, наконец, получили в дополнение к автозаправкам место, где могут приобрести продукты в ночное время”, — сказала Ласна.

Она признает, что и сама задумывалась о том, достаточно ли Таллинн велик для ночного гипермаркета. ”Будет ли эстонец посещать магазин ночью?”, — спросила она, услышав об идее, но, поразмыслив, решила, что это позитивные перемены. Такого же мнения, по ее словам, придерживаются и другие работники.

Ласна сказала, что в первую ночь магазин посетило больше народа, чем ожидалось: ”Я думала, что сегодня не будет столько посетителей, но получилось наоборот: нам даже пришлось открывать дополнительные кассы”.