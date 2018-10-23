23.10.2018, 17:03

ВИДЕО| Закрытие почтовых отделений: трагедия или перемены к лучшему?

 (9)
Фред Пюссь
 
Сийри Лийва
 
EST 3

Волости не видят в закрытии почтовых отделений ничего трагического, а мнение народа расходится, пишет Eesti Päevaleht. Больше всего неудобств испытывают пожилые люди, в том время как для молодежи перемены лишь на руку.

К примеру, в конце июня Eesti Post закрыла отделение в Ярва-Яани и установила пакомат. По словам старейшины волости Райта Пихельгаса, после закрытия конторы встал вопрос о получении заказных писем и посылок, за которым людям приходится ехать в Пайде. ”По остальным вопросам жалоб к нам не поступало. Марки и периодические издания можно заказать и в других местах, а все остальное можно сделать через пакомат”, — отметил он. Для решения вопроса с заказными письмами, спецпосылками и другими видами услуг, которые почтовые автоматы не предлагают, по словам Пихельгаса, Omniva следует сотрудничать с местными самуправлениям. ”В отношении тех услуг, которыми пользуются пожилые люди, необходимо найти решение, чтобы упразднение почтовых подразделений не было таким болезненным”, — отметил он.

Подобная ситуация наблюдается и в других местах. Что думают о переменах местные жители? Мнения разделились. Смотрите видео!

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