ВИДЕО| Закрытие почтовых отделений: трагедия или перемены к лучшему?

К примеру, в конце июня Eesti Post закрыла отделение в Ярва-Яани и установила пакомат. По словам старейшины волости Райта Пихельгаса, после закрытия конторы встал вопрос о получении заказных писем и посылок, за которым людям приходится ехать в Пайде. ”По остальным вопросам жалоб к нам не поступало. Марки и периодические издания можно заказать и в других местах, а все остальное можно сделать через пакомат”, — отметил он. Для решения вопроса с заказными письмами, спецпосылками и другими видами услуг, которые почтовые автоматы не предлагают, по словам Пихельгаса, Omniva следует сотрудничать с местными самуправлениям. ”В отношении тех услуг, которыми пользуются пожилые люди, необходимо найти решение, чтобы упразднение почтовых подразделений не было таким болезненным”, — отметил он.

Подобная ситуация наблюдается и в других местах. Что думают о переменах местные жители? Мнения разделились. Смотрите видео!