ВИДЕО: Возмутительно и опасно. Водитель автобуса Пярну-Таллинн сидит с телефоном за рулем и отправляет сообщения

Видео было снято 3 февраля. Автобус вышел из Пярну в 13:00.

Руководитель Estonian Lines Прийт Киви сказал Delfi, что уже видел данное видео и ждет от использовавшего телефон за рулем водителя объяснительное письмо.

"Подобное поведение просто непозволительно. Жду от водителя автобуса объяснительное письмо, после которого мы сможем решить, что с ним будет дальше", — ответил Киви Delfi.