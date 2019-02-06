06.02.2019, 13:50
ВИДЕО: Возмутительно и опасно. Водитель автобуса Пярну-Таллинн сидит с телефоном за рулем и отправляет сообщения
К Delfi попало видео того, как водитель автобуса Estonian Lines во время рейса Пярну-Таллинн взял в обе руки телефон и ведет с кем-то активную переписку.
Видео было снято 3 февраля. Автобус вышел из Пярну в 13:00.
Руководитель Estonian Lines Прийт Киви сказал Delfi, что уже видел данное видео и ждет от использовавшего телефон за рулем водителя объяснительное письмо.
"Подобное поведение просто непозволительно. Жду от водителя автобуса объяснительное письмо, после которого мы сможем решить, что с ним будет дальше", — ответил Киви Delfi.