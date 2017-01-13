ВИДЕО: Во время шторма по парому "летали" тяжелые автоматы по выдаче напитков

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Пассажиры парома Isabelle, который в ночь на четверг попал в шторм, продолжают делиться пережитым во время шторма. На видео отчетливо видны масштабы бедствия: люди с трудом могут устоять, приходится искать на что опереться, тяжелые автоматы по выдаче напитков скользят по полу туда-сюда.