Напомним, в ночь на четверг паром Isabelle, принадлежащий компании Tallink Grupp, попал в шторм. Утром он благополучно причалил в порт Стокгольма. По словам директора по маркетингу и продажам Tallink Latvija Байбы Муцениеце, сам паром поврежден не был и пассажиры находятся в безопасности.

В ту же ночь в шторм попал еще один паром, принадлежащий компании Tallink Grupp. Примерно в 03.40 на пароме Romantika сильный ветер сломал антенну, которая, падая, задела один из иллюминаторов и пробила его. В компании сообщили, что поврежденный иллюминатор находится в баре Tango, что на 6-й палубе. Вода залилась в основном только в это помещение и совсем чуть-чуть в отдельные каюты на пятой палубе.

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Одним из пассажиров, чью каюту залило, оказался Владимир.

В Ригу паром прибыл с 11-часовым опозданием.

rus.DELFI.lv
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