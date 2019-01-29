29.01.2019, 10:18

ВИДЕО: Владельцев iPhone и Mac могут прослушивать из-за бага FaceTime. Как себя защитить


rus.delfi.ee
EST 8
iPhone 7
iPhone 7Foto: Madis Veltman

Пользователи соцсетей обратили внимание на баг на iPhone, который позволяет прослушивать собеседника, которому вы звоните по FaceTime. А в некоторых случаях можно ещё и смотреть видео с его фронтальной камеры. Только не забывайте, что собеседником, которого прослушивают, могли стать и вы сами, сообщает Medialeaks.

Как работает баг?

На технике Apple с версией iOS 12.1 или более свежей стандартное приложение FaceTime превратилось в шпионское устройство, рассказывает специализирующийся на технике Apple сайт 9to5mac. При звонке пользователю по FaceTime вы могли слышать другого человека, хотя он ещё даже никак не отреагировал на ваш вызов.

Чтобы включить такую дополнительную функцию, о которой собеседник и не подозревает, вам нужно было выполнить лишь несколько простых действий:

  • Позвонить кому угодно по FaceTime.
  • Во время вызова сделать звонок групповым, добавив в него еще одного собеседника — самого себя. Делается это с помощью свайпа вниз и функции ”Добавить собеседника”.
  • Готово. Вы великолепны. Теперь вы слышите того, кому позвонили, пока идет вызов.

Редактор 9to5mac Бенджамин Майо в собственном твиттере продемонстрировал, как это работает, и его пост быстро стал разлетаться по соцсетям. И да, к тому же это подробная видеоинструкция.


Но и это еще не все. Если же человек, которому вы звоните, не отклонит и не примет ваш вызов, а просто нажмеёт на кнопку питания, вам начнёт ещё и транслироваться видео с его фронтальной камеры.

Баг все еще работает?

В теории — да. В Apple о баге уже знают, но пока его не пофиксили. В компании обещают, что это произойдет с ближайшим обновлением в течение недели, но не уточняют дату.

При этом, по данным BBC, Apple уже отключила серверы, ответственные за работу групповых звонков, так что лайфхак работать не должен.

Нужно ли отключить FaceTime и как это сделать?

Если вы хотите себя обезопасить, стоит отключить FaceTime до обновления, которое исправит баг. Баг был обнаружен и на iPhone, и на Mac, так что лучше сделать это и там и там.

На iPhone вы выбираете FaceTime в настройках и далее — функцию ”Выключить”, а на Mac запускаете саму программу и отключаете её в меню-баре.

Читайте также: