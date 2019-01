ВИДЕО: Владельцев iPhone и Mac могут прослушивать из-за бага FaceTime. Как себя защитить

На технике Apple с версией iOS 12.1 или более свежей стандартное приложение FaceTime превратилось в шпионское устройство, рассказывает специализирующийся на технике Apple сайт 9to5mac. При звонке пользователю по FaceTime вы могли слышать другого человека, хотя он ещё даже никак не отреагировал на ваш вызов.

Чтобы включить такую дополнительную функцию, о которой собеседник и не подозревает, вам нужно было выполнить лишь несколько простых действий:

Редактор 9to5mac Бенджамин Майо в собственном твиттере продемонстрировал, как это работает, и его пост быстро стал разлетаться по соцсетям. И да, к тому же это подробная видеоинструкция.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ