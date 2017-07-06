ВИДЕО: В Ülemiste City построят новые парковки площадью в 26 000 квадратных метров

Вчера в Ülemiste City заложили краеугольный камень в фундаменты двух новых парковочных зданий. Старое производственное здание Dvigatel по адресу Сеписе, 10 будут реновировано и расширено до пятиэтажной парковки, сообщает Technopolis Ülemiste.

Еще одно новое парковочное здание появится в непосредственной близости от аэропорта по адресу Лыытса, 11. Оба здания будут готовы к лету 2018-го года, благодаря чему число парковочных мест в квартале увеличится почти на треть — к имеющимся 3000 прибавится еще 900 мест.

”Ülemiste City развивается с невероятной скоростью, и с постройкой новых парковочных зданий мы хотим быть готовыми к будущему притоку новых работников”, — рассказал один из девелоперов квартала, председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. ”В середине 2018-го года, с небольшим перерывом, в Ülemiste City будут готовы 2 новых офисных здания. Создавая новые парковочные места, мы прежде всего думали о работниках этих офисов. Парковки будут расположены по периметру, что исключит дополнительную транспортную нагрузку внутри квартала даже после появления новых предприятий. Застройщики Ülemiste City инвестируют в строительство парковочных зданий в общей сложности 9 миллионов евро.

По словам управляющего Mainor Ülemiste Маргуса Нылвака, строительство двух новых парковочных зданий и завершающееся в конце лета продление трамвайных путей облегчат ситуацию с нехваткой парковочных мест. ”Для нас важны не только потребности новых работников, но и улучшение условий парковки для имеющихся сотрудников. В течение года мы увеличим число парковочных мест на 30%. В связи с ростом количества машин, мы также смотрим и на картину транспортного движения в целом. Уже в текущем году будут построены 2 дорожных отрезка, которые облегчат доступ в квартал Ülemiste City”.

”В Ülemiste City сейчас происходит самое большое развитие недвижимости в Эстонии, и участие в этом для NOBE большая честь и радость”, — сказал председатель правления Nordecon Betoon OÜ Майт Рыымусаар. ”Для NOBE это не первое строительство парковки, тем более в Ülemiste City. Компания NOBE завершила работы над первым парковочным зданием в квартале в январе 2015-го года. Особенно интересно давать старому зданию новую функцию — в данном случае построить в производственном цехе завода Dvigatel современную парковку. Мы благодарны за предоставленную возможность и доверие”.

На первом этапе строительства в будущем парковочном здании по адресу Сеписе, 10 будет проведена реновация и расширение старого производственного здания Dvigatel, в котором появится 14 000 м² площади для 430 машин. Здание находится вблизи Öpiku maja. В будущем планируют расширить парковку еще на столько же, чтобы создать самый крупный парковочный дом в Эстонии примерно на 1000 местам.

Пятиэтажное парковочное здание по адресу Лыытса, 11 будет занимать 12 000 кв.м, в нем сделают места для 430 машин. Строительство будет происходить одновременно с находящимся рядом 13-этажном офисным зданием имени Александра Ливентааля. Парковка будет располагаться вблизи ворот Таллиннского аэропорта и предоставлять дополнительные возможности для пользователей аэропорта.

Оба парковочных здания будут построены NOBE OÜ.