ВИДЕО: В Тарту покупатели устроили давку из-за дешевого кофе

На прошлой неделе магазин Euronics в торговом центре Lõunakeskus в Тарту стал в три раза больше и вновь распахнул для клиентов свои двери. По случаю открытия посетителям, наряду с другими выгодными предложениями, предлагалось приобрести кофе по цене всего 99 центов за упаковку вместо обычных 15 евро.