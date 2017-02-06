ВИДЕО: В Тарту покупатели устроили давку из-за дешевого кофе

На прошлой неделе магазин Euronics в торговом центре Lõunakeskus в Тарту стал в три раза больше и вновь распахнул для клиентов свои двери. По случаю открытия посетителям, наряду с другими выгодными предложениями, предлагалось приобрести кофе по цене всего 99 центов за упаковку вместо обычных 15 евро.
Количество участвовавшего в акции товара было ограничено, поэтому желающим воспользоваться небывалой скидкой пришлось принять участие ”в забеге на короткую дистанцию”.
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