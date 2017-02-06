06.02.2017, 12:30

ВИДЕО: В Тарту покупатели устроили давку из-за дешевого кофе

 (27)
rus.delfi.ee
EST
ВИДЕО: В Тарту покупатели устроили давку из-за дешевого кофе

На прошлой неделе магазин Euronics в торговом центре Lõunakeskus в Тарту стал в три раза больше и вновь распахнул для клиентов свои двери. По случаю открытия посетителям, наряду с другими выгодными предложениями, предлагалось приобрести кофе по цене всего 99 центов за упаковку вместо обычных 15 евро.

Количество участвовавшего в акции товара было ограничено, поэтому желающим воспользоваться небывалой скидкой пришлось принять участие ”в забеге на короткую дистанцию”.

Смотрите видео.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии