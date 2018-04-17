ВИДЕО: В Тарту открылся самый большой и оригинальный садоводческий центр Gardest

По словам члена правления Gardest и креативного руководителя центра Керсти Йеэтс, от других себе подобных центр отличается размерами и техническими решениями: ”Используются простые умные решения. Центр вентилируется естественным путем, много используется естественного освещения. Таким образом, времена года меняются и внутри центра. Кроме того мы полностью используем и падающую на крышу здания дождевую воду. С такими решениями садоводческий центр является уникальным в масштабах всей Европы”.

Руководитель проекта Mapri Ehitus Мартин Мыйстус: ”Сроки строительства и открытия центра до начала Сельскохозяйственной ярмарки потребовали от нас серьезной подготовки к зиме — все наружные работы должны были быть завершены до заморозков. Одна из важнейших работ была установка уличных камней. Сотрудничество, как с нашим голландским партнером, так и с заказчиком, было слаженным, и мы сумели завершить строительство Gardest в срок”.

Садоводческий центр Gardest спроектирован Design Police Department OÜ, построен Mapri Ehitus OÜ совместно с голландской фирмой Thermoflor B.V., создателем технических решений и основной концепции.

Основными областями деятельности Mapri Ehitus OÜ являются генеральный подряд и руководство проектами в строительстве, сельскохозяйственное строительство и осуществление бетонных работ. Объем строительных работ Mapri Ehitus в 2017 году составил 63,5 миллионов евро, предприятие обеспечивает работой около 100 человек.

В нынешнем году в работе Mapri Ehitus находится несколько строительных объектов, как в Тарту, так и в Таллинне и Харьюмаа: коммерческое и жилое здание WoHo, дома-башни Skyline Residence и спортивный центр Карулаугу.