ВИДЕО: В Тарту открылся самый большой и оригинальный садоводческий центр Gardest

В Тарту открыт построенный Mapri Ehitus самый большой в Балтийских странах и самый оригинальный в Северных странах садоводческий центр Gardest. Центр общей площадью 9000 квадратных метров был построен в сотрудничестве со специалистами по строительству садоводческих центров, голландской фирмой Thermoflor, значится в пресс-релизе.
Площадь здания составляет более 6000 квадратных метров, площадка под уличную торговлю занимает около 3000 квадратных метров, а кубатура здания составляет 40 800 кубических метров.
Заведующий Mapri Ehitus Прийт Яагант: ”Совместно с нашим голландским партнером мы построили в Тарту садоводческий центр, который делают особым внешний архитектурный вид, технические решения и широкий ассортимент товаров для садоводства. Теперь для развития своего сада не надо будет объезжать несколько питомников и небольших магазинов. Хочу, чтобы Gardest стал центром товаров для садоводства не только для жителей Тарту и Южной Эстонии, но и для всех людей, проживающих от Пскова до Риги и от Выру до Хельсинки”.