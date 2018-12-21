ВИДЕО: В Таллинне открылась первая сеть 5G

Telia, TalTech и Ericsson открыли вчера в университетском городке TalTech первую в стране пилотную сеть 5G, сообщает Telia.
Сетью смогут воспользоваться как предприятия, так и научные учреждения, которые занимаются научными исследованиями и развитием инноваций. В то же время речь идёт о постоянной сети, в которой применяются отвечающие стандартам и предназначенные для коммерческого использования компоненты сети 5G.
Одним их наиболее заметных примеров работы сети является созданный в TalTech беспилотный автомобиль Iseauto, который передвигается с помощью 5G-технологии и способен быстро и без задержек общаться с окружающей инфраструктурой.
По словам директора по технологиям Telia Eesti Кирке Саар, открытие сети 5G ознаменовало реальное появление пятого поколения мобильной связи в Эстонии.
”Мы надеемся увидеть, как при поддержке технологии 5G будут появляться новые потрясающие услуги будущего и модели бизнеса. Поэтому для тестирования возможностей новой технологии здесь ожидаются различные заинтересованные стороны. TalTech — идеальное место для этого, здесь сосредоточены технические знания, умные люди и опыт сотрудничество с самыми разными партнёрами. Кроме того, в технологии 5G мы видим мощную поддержку для нашей только что открытой сети интернета вещей NB-IoT, у которой на сегодняшний день появился и первый пользователь из числа бизнес-клиентов”, — отметила Саар.
По словам ректора TalTech Яака Аавиксоо, появление пятого поколения мобильный связи — смелый шаг в неизвестность. ”Он открывает ранее ограниченные возможности для общения в виртуальном мире. TalTech, Telia и Ericsson делают этот шаг, поскольку верят в творческий подход ученых и студентов, которые способны проявить его в генерации новых идей и использовании технической платформы. 5G — это тысяча шагов в будущее для всей Эстонии!”.
Глава Ericsson Eesti Андрус Дурейко добавил: ”Запуск сети 5G, отвечающей стандартам и включающей предназначенные для коммерческого использования компоненты — важный шаг на пути к появлению на рынке первых в Эстонии 5G-услуг. Открытие сети 5G в самой креативной среде — университетском городке TalTech — отличный пример того, что нынешние партнёры хотят управлять инновацией и продолжать развитие цифрового общества в Эстонии”.
Только что открытая сеть 5G приняла сегодня боевое крещение: опорные станции 5G, размещённые в университетском городке, передавали на прошедшем утром мероприятии телетрансляцию в формате 4K с признанного лучшим в Европе рождественского рынка в старом городе Таллинна.
”Насколько нам известно, это была первая в Эстонии и регионе live-трансляция в 4K, и сеть прекрасно справилась с её передачей”, — отметил Саар.
Директор по технологиям Telia также добавила, что в наступающем году предприятие планирует запустить первую зону покрытия сети 5G, предназначенную для частных клиентов, и предварительная работа для этого ведётся уже сейчас.