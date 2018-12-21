ВИДЕО: В Таллинне открылась первая сеть 5G

Сетью смогут воспользоваться как предприятия, так и научные учреждения, которые занимаются научными исследованиями и развитием инноваций. В то же время речь идёт о постоянной сети, в которой применяются отвечающие стандартам и предназначенные для коммерческого использования компоненты сети 5G.



Одним их наиболее заметных примеров работы сети является созданный в TalTech беспилотный автомобиль Iseauto, который передвигается с помощью 5G-технологии и способен быстро и без задержек общаться с окружающей инфраструктурой.

По словам директора по технологиям Telia Eesti Кирке Саар, открытие сети 5G ознаменовало реальное появление пятого поколения мобильной связи в Эстонии.

”Мы надеемся увидеть, как при поддержке технологии 5G будут появляться новые потрясающие услуги будущего и модели бизнеса. Поэтому для тестирования возможностей новой технологии здесь ожидаются различные заинтересованные стороны. TalTech — идеальное место для этого, здесь сосредоточены технические знания, умные люди и опыт сотрудничество с самыми разными партнёрами. Кроме того, в технологии 5G мы видим мощную поддержку для нашей только что открытой сети интернета вещей NB-IoT, у которой на сегодняшний день появился и первый пользователь из числа бизнес-клиентов”, — отметила Саар.