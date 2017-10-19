ВИДЕО: В рекламе прокладок синюю жидкость впервые заменили "кровью"

Bodyform стал первым в Британии брендом, который начал показывать женские прокладки в телерекламе с красными, а не синими пятнами. Компания-производитель Essity заявила, что хочет выступить против табу, которое ассоциируется с менструацией.

Согласно проведенному фирмой исследованию, 74% людей хотели бы видеть более честное представление этого явления в рекламе.

Рекламная кампания Bodyform со слоганом #bloodnormal (кровь — это нормально) показывает принимающую душ женщину, по бедру которой стекает кровь, а также мужчину, покупающего прокладки.

Годом ранее в рекламе были показаны женщины, занимавшиеся спортом, например, ездой на велосипеде, боксом или бегом. При этом они были заляпаны грязью и кровью.

Главным девизом рекламной компании было "никакая кровь не должна нас останавливать". В роликах впервые на телевидении были показаны гигиенические прокладки.

Ранее производители прокладок использовали жидкость синего цвета, чтобы продемонстрировать, насколько хорошо их продукт впитывает влагу.

Новую рекламную кампанию в целом приняли хорошо, пользователи соцсетей выразили одобрение.

"Очень впечатлена рекламой #periodsarenormal (менструация — это нормально) прокладок Bodyform. Я впервые увидела, как на прокладку льют красную жидкость", — написала пользователь "Твиттера" Найла.

"ДАААА, маркетинговая кампания, которая, как я думаю, может изменить сложившийся стереотип счастливых женщин в белых брюках с йогуртом в руках во время менструации. Спасибо Bodyform", — пишет пользователь "Твиттера" Софи Уивер.

Компания Essity, производящая прокладки Bodyform, хочет бороться со стигмой, до сих пор существующей вокруг менструации.

Представитель Essity Таня Грубна сказала: "Нам кажется, как в случае с любыми табуированными предметами, чем больше люди их видят, тем более спокойно они будут к ним относиться".