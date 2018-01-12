12.01.2018, 20:50

ВИДЕО: В Казахстане мыши сгрызли деньги в банкомате

 (3)
Lenta.ru
EST
ВИДЕО: В Казахстане мыши сгрызли деньги в банкомате
kuvatõmmis

В одном из банков в Казахстане мыши забрались в банкомат и погрызли находившиеся там купюры. Видео публикует Nur.kz.

На ролике видна кассета банкомата, внутри которой лежат изгрызенные купюры номиналом от 2 тысяч до 10 тысяч тенге. Затем работники банка показали и самих мышей, которых посадили в коробку.

По оценкам Nur.kz, грызуны испортили не менее 100 тысяч тенге (более 17 тысяч рублей).

Издание обратилось в пресс-службу ForteBank, логотип которого виден на бейджах сотрудниц банка. В ней рассказали, что ”пара мышей, судя по всему, искавших убежище от суровых погодных условий”, была обнаружена во время инкассации неподалеку от Астаны. ”В данный момент мы выясняем все подробности случившегося. Состоянию грызунов ничего не угрожает”, — ответили в финорганизации.

Читайте также:
139 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
166 000€
Tallinn, Дача
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
760 000€
Tallinn, Дом
От хозяина!
102 900€
Tallinn, Квартира
157 000€
Rae vald, Квартира
209 000€
Kiili vald, Часть дома
180 000€
Tallinn, Квартира
649 800€
Tallinn, Квартира
115 900€
Tallinn, Квартира
168 200€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии