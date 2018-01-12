ВИДЕО: В Казахстане мыши сгрызли деньги в банкомате

В одном из банков в Казахстане мыши забрались в банкомат и погрызли находившиеся там купюры. Видео публикует Nur.kz.

На ролике видна кассета банкомата, внутри которой лежат изгрызенные купюры номиналом от 2 тысяч до 10 тысяч тенге. Затем работники банка показали и самих мышей, которых посадили в коробку.

По оценкам Nur.kz, грызуны испортили не менее 100 тысяч тенге (более 17 тысяч рублей).

Издание обратилось в пресс-службу ForteBank, логотип которого виден на бейджах сотрудниц банка. В ней рассказали, что ”пара мышей, судя по всему, искавших убежище от суровых погодных условий”, была обнаружена во время инкассации неподалеку от Астаны. ”В данный момент мы выясняем все подробности случившегося. Состоянию грызунов ничего не угрожает”, — ответили в финорганизации.