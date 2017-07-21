ВИДЕО: В Google Street View появилась возможность совершить экскурсию по МКС

Компания Google совместно с агентством NASA создала панорамы Международной космической станции (МКС) для сервиса Street View, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Google.

Проект, приуроченный к десятилетнему юбилею сервиса Street View, позволяет совершить виртуальную экскурсию по станции как в настольной, так и в мобильной версии Street View. При этом в компании отметили, что все изображения сопровождаются описаниями, которые помогут пользователям сервиса лучше понять, что происходит на фотографиях.

Реализация проекта заняла четыре месяца. Съемку для него осуществил космонавт Европейского космического агентства Томас Песке, который провел на МКС шесть месяцев в качестве бортинженера.

"Уже 16 лет астронавты работают и живут на МКС в 15 связанных модулях на высоте 400 км над Землей. МКС — это не просто центр изучения космоса, необходимый для будущих миссий на Луну, Марс и астероиды. Станция дает нам уникальные знания и о Земле. Благодаря МКС мы можем собирать данные о земном океане, атмосфере и поверхности суши. Мы можем проводить эксперименты и исследования, которые невозможно осуществить на Земле. Например, мы изучаем реакции тела человека в состоянии невесомости, чтобы понять, как она влияет на иммунную систему. Также мы анализируем циклоны, чтобы предупредить людей о приближении шторма, и наблюдаем за морским мусором, количество которого стремительно растет", — написал Песке в блоге Google.

Он также отметил, что из-за специфических ограничений в космосе снимки для Street View было невозможно сделать при помощи обычной технологии. Поэтому Google совместно с экспертами NASA разработала способ, который позволил создать фотографии в условиях невесомости при помощи обычной зеркальной камеры и другого оборудования, находящегося на борту.

Отметим, что это не первый подобный проект. Около двух лет назад Европейское космическое агентство запустило собственный интерактивный сервис, снимки для которого сделала итальянский астронавт Саманта Кристофоретти.