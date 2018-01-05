ВИДЕО: Творческий подход! В подвальном магазинчике в Ласнамяэ сроки годности продлеваются вручную

Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, как в подвальном магазине по адресу Махтра, 44 в столичном районе Ласнамяэ срок годности на пакетах с молоком ”продлевается” вручную.

”2 января я был в подвальном магазинчике на Махтра, 44. До этого я послал своего брата за молоком. Поскольку принесенный им из магазина пакет с молоком оказался вздутым, то я решил посмотреть на срок годности, и у меня волосы встали дыбом, когда я увидел, что 2 января было исправлено на 8. Я сам пошел в магазин, чтобы предъявить претензии. Мне хотелось услышать объяснения продавца, но вместо этого она посоветовала мне больше сюда не приходить”, — написал читатель.



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