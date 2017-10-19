ВИДЕО: ТОП 5 скандальных акцизов и налогов, раздражающих эстонских потребителей

Разнообразные акцизы и налоги, конечно же, могут заполнить государственный бюджет, и в некоторых случаях помочь сохранить окружающую среду и здоровье людей, но в конце концов ни повышение цен, которые они за собой влекут, не приходится потребителям по нраву.

Delfi Kasulik выбрал пять планов акцизных и налоговых сборов, которые когда-либо обсуждались в Рийгикогу или в правительстве. Одни из них давно забыты, другие еще находятся в разработке, но самый скандально известный из них уже влияет на цены в магазинах.

Налог на полиэтиленовые пакеты

Еще в 2010 году фракция зеленых в Рийгикогу планировала добавить к цене полиэтиленовых пакетов три кроны в связи с их губительным влиянием на окружающую среду. Налогообложение пакетов так и не вступило в силу. В других же странах ЕС налог на пакеты сделал потребителей намного дружелюбнее к окружающей среде. Например, в Уэльсе после введения налога покупки полиэтиленовых пакетов упали на целых 79%.

Акциз на упаковку

Министерство финансов планирует к следующему году изменить текущую систему акциза на упаковку, чтобы уменьшит объем упаковок на рынке. Как утверждает министерство, для потребителей это означает дополнительные траты суммой в 13 евро в год. Однако производители и торговые сети пугают более значительным ростом цен и противостоят изменению акциза.

Налог на жирную пищу

Под давлением последователей ЗОЖ правительство рассматривало налог, которым облагалась бы жирная еда. Однако насколько данный налог влияет на предпочтения потребителей? Согласно исследованию, в Дании, где подобный налог ввели в 2011 году, привычки питания потребителей не изменились — только цены выросли.

Налог на сахар

Государство серьезно планирует ввести этот налог, в связи с которым уже со следующего года лимонады подорожают на пару десятков центов — если, конечно, производители не решат изменить содержания сахара в этих напитках.

Алкогольный акциз

Без сомнения, алкогольный акциз наделал больше всего шума. Благодаря нему, этим летом цена эстонского пива поднялась до суммы в полтора евро, а в следующем году, скорее всего, достигнет двух евро. Направленный на уменьшение потребления алкоголя акциз заставил эстоноземельцев ездить закупаться алкогольными напитками в Латвии. Что уж там, даже финны, известные любители эстонского алкоголя, начали ездить за ним к нашему южному соседу, а Tallink открыл круиз Хельсинки-Рига.