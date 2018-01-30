ВИДЕО: Теперь в Selver и Kaubamaja можно расплачиваться с помощью мобильного телефона

Telia в сотрудничестве с рядом партнеров предлагает решение для мобильных платежей mTasku, которым теперь можно воспользоваться во всех торговых точках Kaubamaja, сетей магазинов Selver и I.L.U., сообщается в пресс-релизе.

Теперь в сети Kaubamaja, Selver и I.L.U. можно пользоваться решением для мобильных платежей mTasku, в общей сложности оплатить покупки с помощью мобильного телефона можно примерно в 700 кассах Selver, Kaubamaja и I.L.U.

Менеджер по разработке решений карточки Partnerkaart Kaubamaja Grupp Рене Паатс подтвердил, что до сих пор в Эстонии ни одно предприятие не проводило столь масштабного проекта по внедрению мобильных платежей.

”Главное достоинство mTasku — удобство платежа и независимость от наличия кошелька. Больше не стоит вопрос о том, сколько карточек вмешает твой кошелек, поскольку теперь его вообще можно не носить с собой”, — добавил Паатс.

Директор подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti Тармо Кярсна пояснил, что для совершения мобильного платежа нужно добавить свою банковскую карточку к mTasku, после чего можно будет оплачивать свои покупки в обычных кассах или в SelveEkspress с помощью мобильного телефона. Если у клиента имеется пластиковая карточка Partnerkaart, ее тоже можно добавить в меню mTasku, что позволяет более 650 000 владельцам Partnerkaart уже сейчас проверить, насколько удобна новая услуга.

”Например, чтобы получить пульт SelverEkspress достаточно сканировать своим смартфоном QR-код или знак NFC рядом с символом mTasku. После сканирования товаров и возвращения пульта, достаточно сканировать соответствующий знак mTasku на платежном терминале, выбрать на экране кассы тип платежа — mTasku — и нажать на кнопку ”платить” на экране своего телефона”, — добавил Кярсна.

Вся информация о покупках, полученных бонусах и скидках сохраняется на мобильной квитанции в mTasku. Приложение mTasku доступно для клиентов всех мобильных операторах Эстонии.

В ноябре прошлого года был произведен первый коммерческий платеж с помощью mTasku. В течение года в пилотном режиме при помощи mTasku было совершено более 180 000 операций на общую сумму примерно 250 000 евро. mTasku позволяет осуществлять карточные платежи посредством мобильного телефона, а в будущем в приложение добавится еще больше полезных функций, которые освободят пользователей от необходимости носить с собой карточки клиентов, подарочные, проездные и входные карточки, а электронные квитанции и документы перейдут в формат мобильных.

Приложение mTasku доступно для скачивания в Apple Store и Google Play.

mTasku — это мобильный кошелек, разработанный Telia, LHV, EveryPay и Tallinna Kaubamaja Grupp и действующий при сотрудничестве с Ektaco, ID Süsteemid, Nixor ja Laansoo & Trussman. Основным разработчиком платформы и приложения mTasku является компания Datanor OÜ, стратегическими партнерам по сотрудничеству — Таллиннский Технический университет и IDEMIA, совместно с которыми производится разработка процессов по обеспечению безопасности электронной документации в мобильном телефоне.