ВИДЕО: Таллинн утопает в торговых центрах. Мнение экспертов

В Таллинне на одного жителя приходится 2 м2 торговой площади. Постоянно растущее число торговых центров заставляет задуматься: когда их будет слишком много для того, чтобы пузырь лопнул?

В свежем выпуске спецпрограммы Delfi TV над феноменом столичных торговых центров размышляют эксперт по городскому планированию Таури Тувикене, аналитик Emor Керстен Йыги и председатель правления Porto Franco Алдо Дапон.

"На самом деле первые торговые центры появились уже в 90-ых, но настоящий бум произошел в начале 2000-х", — говорит Тувикене. По словам экспертов, дискуссия о том, не много ли у нас торговых центров, началась уже в 2004 году после строительства Ülemuste и Viru. Как мы видим, дискуссия так и осталась дискуссией, потому что сейчас Таллинн буквально утопает в торговых центрах и, кажется, возведению новых и расширению старых нет конца. Смотрите видео!

На днях Delfi уже писал, что в Эстонии на каждого жителя приходится около 0,75 м2 торговой площади, в столице — почти 2 м2 на каждого таллиннца. По покупательской способности Эстония занимает одно из последних мест в Европе, по соотношению торговых площадей на душу населения — одно из первых.