ВИДЕО: Сюрприз-сюрприз! ТОП-13 самых покупаемых в Эстонии продуктов

Продуктовых магазинов множество по всей Эстонии, и Delfi Kasulik решил выяснить, какие товары покупают жители нашей страны больше всего.

Среди столь предсказуемых вариантов, как сметана, сыр, булка, хлеб, яйца и картошка встречались и такие неожиданные, как арбузы, пластиковые пакеты и пиво, которое расположилось аж на 4 месте.

Как распределись места и какой продукт занял первое место, — смотрите на видео!