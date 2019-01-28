ВИДЕО | Страшные кадры со скотобойни в Польше: в Финляндии уже расследуют, могло ли мясо больных животных попасть к ним

Польский журнал расследований Superwizjer в прошлую пятницу опубликовал кадры со скотобойни в Мазовии, где больных животных, которые не могут самостоятельно встать на ноги, отправляют на убой и потом вывозят из страны под видом мяса здоровых животных. Финны расследуют, могло ли мясо больных животных попасть и к ним.
"Мой начальник сказал, чтобы я отметил, что это мясо здоровое, и чтобы я приукрасил реальную ситуацию. Это было ужасно!", — описал журналист Superwizjer, который три недели работал на скотобойне и тайно снял эти кадры. "На бумаге все было в порядке, хотя реальная ситуация была катастрофическая", — добавил он.
Польша — один из крупнейших экспортеров мяса. По статистике ООН, Польша экспортирует 80% своей мясной продукции. По сообщению Guardian, эксперты попросили у правительства Польши быстро отреагировать на данный случай и, исходя из этого, оповестить и другие страны Европы. Больше всего мяса Польша экспортирует в Германию. За ней следует Финляндия, где многое из находящегося в продаже мяса польского происхождения.
Ветеринарно-пищевой департамент Финляндии уже начал расследовать, могло ли мясо больных животных попасть и в Финляндию. "Мы начинаем расследовать дело. Да, импортеры мяса знают, какое мясо и откуда прибывает в Финляндию, но у нас это представление пока отсутствует", — сказал руководитель по коммуникации департамента в области пищевой безопасности Яри Элоранта.
Хотя, по его словам, данное расследование еще в начальной стадии, поэтому департамент пока не может ничего подтвердить относительно попадания мяса больных животных в Финляндию, Элоранта считает это очень вероятным.
По сообщению Ветеринарно-пищевого департамента Эстонии (VTA), официального оповещения о данном случае из Польши не поступало, но департамент сделал соответствующий запрос в ответственное учреждение Польши, чтобы получить представление, импортировали ли мясо с данной скотобойни в Эстонию.
"Поскольку при торговле внутри Евросоюза надзорные учреждения не ведут учет партиям товара (кроме живых животных), у VTA нет информации, сколько мяса импортируют из Польши. Соответствующая информация есть у импортеров, над которыми VTA осуществляет надзор", — сказала пресс-секретарь департамента Элен Курвитс.
По данным польского издания, скотобойня в Мазовии — не единственная, кто увлекается такой практикой, а отправка больных животных на убой — якобы очень обычное дело в Польше. Больных животных обычно закупают в 5-6 раз дешевле, чем здоровых, поэтому мясные производства могут заработать на этом большую прибыль. Больными животными в интернете торгуют открыто.