ВИДЕО | Страшные кадры со скотобойни в Польше: в Финляндии уже расследуют, могло ли мясо больных животных попасть к ним

Ветеринарно-пищевой департамент Финляндии уже начал расследовать, могло ли мясо больных животных попасть и в Финляндию. "Мы начинаем расследовать дело. Да, импортеры мяса знают, какое мясо и откуда прибывает в Финляндию, но у нас это представление пока отсутствует", — сказал руководитель по коммуникации департамента в области пищевой безопасности Яри Элоранта.

Хотя, по его словам, данное расследование еще в начальной стадии, поэтому департамент пока не может ничего подтвердить относительно попадания мяса больных животных в Финляндию, Элоранта считает это очень вероятным.

По сообщению Ветеринарно-пищевого департамента Эстонии (VTA), официального оповещения о данном случае из Польши не поступало, но департамент сделал соответствующий запрос в ответственное учреждение Польши, чтобы получить представление, импортировали ли мясо с данной скотобойни в Эстонию.

"Поскольку при торговле внутри Евросоюза надзорные учреждения не ведут учет партиям товара (кроме живых животных), у VTA нет информации, сколько мяса импортируют из Польши. Соответствующая информация есть у импортеров, над которыми VTA осуществляет надзор", — сказала пресс-секретарь департамента Элен Курвитс.

По данным польского издания, скотобойня в Мазовии — не единственная, кто увлекается такой практикой, а отправка больных животных на убой — якобы очень обычное дело в Польше. Больных животных обычно закупают в 5-6 раз дешевле, чем здоровых, поэтому мясные производства могут заработать на этом большую прибыль. Больными животными в интернете торгуют открыто.