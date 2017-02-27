ВИДЕО: Содержимое туалета в автобусе Ecolines ”улетает” прямо на проезжую часть

Пассажир Ecolines обнаружил, что вода из туалета автобуса выливается прямо на проезжую часть, и заснял это на видео.

”Вчера днем я ехал на автобусе Ecolines из Таллинна в Ригу и во время посещения туалета с удивлением обнаружил, что все содержимое унитаза приземляется прямо на дорогу. Ранее я замечал (в случае с другими фирмами), что все продуцируемое в туалете скапливается в баке”, — написал читатель.

Председатель правления Ecolines Eesti Элис Ковалев сказал Delfi, что, вероятно, проблема имеет технический характер и касается более старых автобусов. По его словам, эта ситуация не является нормальной.

”Баки с водой из туалета опорожняются на специальных базах. Если баки недавно были опорожнены и люк был некорректно закрыт, то он может замерзнуть. Если остается зазор и люк закрыт неполностью, то, действительно, он может где-то протекать. Безусловно, это ненормально”, — сказал он.

Виднеющийся в ролике просвет при открытии слива Ковалев объясняет возможным отхождением промежуточного клапана. ”Либо отошел, либо произошла техническая неполадка. Несомненно, обычным это назвать нельзя. Это случается очень редко, именно в морозы и именно со старыми автобусами. С новыми автобусами таких проблем нет, так как их технические системы автоматически регулируют данный клапан”, — сказал Ковалев.