ВИДЕО: Samsung представила Galaxy Fold — смартфон со сгибаемым экраном и шестью камерами

Samsung представляет в среду новинки, среди них — Samsung Galaxy Fold, который оснащен первым в мире сгибающимся безрамочным экраном Infinity Flex Display. Об этом сообщает корреспондент РБК с презентации южнокорейской компании. Мероприятие проходит в Сан-Франциско.

Диагональ экрана смартфона в разложенном виде — 7,3 дюйма, аппарат может складываться в компактное устройство (диагональ 4,6 дюйма), объявили на презентации. Для реализации своей идеи Samsung создала новый полимерный слой и разработала экран, который почти вдвое тоньше экранов обычных смартфонов. Внутренний экран Fold способен складываться пополам. Первый прототип гибкого экрана Samsung появился еще в 2011 году.

В сложенном состоянии на фронтальной панели телефона есть сенсорный экран (cover display), с помощью которого можно совершать вызовы, отвечать на текстовые сообщения, пользоваться приложениями. Когда требуется одновременная работа с несколькими приложениями или необходимо увеличить изображение (для просмотра презентаций, электронных журналов, фильмов или контента дополненной реальности) — можно раскрыть устройство и получить планшет.

У Galaxy Fold также есть сканер отпечатков пальцев, его разместили на торце корпуса, где обычно находится большой палец пользователя. Кроме того, у смартфона шесть камер, три из которых расположены на задней панели телефона, две — на внутренней стороне, еще одна — на лицевой. Разработчики обещают, что это позволит использовать несколько приложений во время видеовызовов.