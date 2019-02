ВИДЕО: Samsung представила Galaxy Fold — смартфон со сгибаемым экраном и шестью камерами

Samsung представляет в среду новинки, среди них — Samsung Galaxy Fold, который оснащен первым в мире сгибающимся безрамочным экраном Infinity Flex Display. Об этом сообщает корреспондент РБК с презентации южнокорейской компании. Мероприятие проходит в Сан-Франциско.

This is how the future... unfolds. See what I did there? #GalaxyFold #GalaxyUnpacked @googlemaps @SamsungMobile @DigitalTrends pic.twitter.com/rddU3RqxGQ