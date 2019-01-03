ВИДЕО: С сегодняшнего дня у Elron — новая система продажи билетов! Смотрите, что к чему

”Если большая часть клиентов будет покупать билеты самостоятельно в интернете или в специальном автомате, то продавцы-консультанты смогут больше времени уделять пассажирам”, — сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго. Он отметил, что для улучшения качества услуги очень важно знать точное количество пассажиров, и призвал валидировать свою поездку и тех, кто обладает правом на бесплатный проезд.

На настоящий момент заплатить за приобретенный при помощи терминала билет можно при помощи средств, имеющихся на проездной карте Elron. В скором времени платежи можно будет осуществлять и бесконтактной банковской картой. Стоимость приобретенного через терминал билета ниже обычной на 10%. ”Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что продавцы-консультанты из поездов никуда не денутся. Они будут по-прежнему находиться на месте”, — добавил Конго.

Как купить билет в терминале?

1. Поднесите проездную карту Elron к терминалу.

2. Выберите пункт назначения: можно выбрать как конкретную остановку, так и зону, в которой находится остановка (для окрестностей Таллинна).

3. Выберите тип билета (обычный или льготный для учащихся/пенсионеров). Зарегистрировать льготу можно нажав кнопку выбора при соответствующей иконке и поднеся проездную карту к терминалу.

4. На основании введенной информации на терминале отобразится стоимость поездки.

5. Для подтверждения покупки снова поднесите проездную карту Elron к терминалу.

Для регистрации скидки Единой карточки (Ühiskaart) нажмите кнопку выбора и

поднесите карточку к указанному месту.

Скидка с Единой картой распространяется на билеты 1- 5 зон.

Для валидации права бесплатного проезда поднесите Единую карточку к указанному месту