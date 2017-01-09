Кая Каллас не поддерживает финский эксперимент с т.н. зарплатой гражданина, так как высокие социальные пособия зачастую имеют обратную сторону — низкую трудовую занятость. По словам Рейна Ланга, безусловный базовый доход может привести к экономии, пишет Ärileht.

”Обсуждения зарплаты гражданина проходили много где в мире в связи с развитием искусственного интеллекта и роботики, ведь тогда больше не будет нужно рабочих рук”, — сказала реформист Кая Каллас.

”Сейчас я пока что эту идею не поддерживаю, посмотрим, как пройдет этот финский эксперимент. Почему не поддерживаю? Так как зачастую высокие социальные пособия не означают, что люди больше работают, а что, скорее, не работают. В то же время в пользу зарплаты гражданина — то, что новые идеи появляются тогда, когда ты ничего не делаешь. В любом случае очень интересно понаблюдать, что будет”, — добавила политик.

По словам реформиста Рейна Ланга, нам пытаются презентовать зарплату гражданина, будто бы всем дают деньги из кассы. ”На самом деле, вместо того, чтобы платить людям различные социальные пособия из разных источников, администрирование чего — ужасно дорого, людям дают одну конкретную сумму денег и говорят, мол, это твои деньги, и больше не приходи просить никаких других субсидий”.

”И тебе решать: будешь ли ты активен и пойдешь ли на работу, или будешь жить в бедности. Так что я не выкидывал бы это сразу же из головы. Я сам — принципиальный критик различных социальных страховок и пособий, ведь как правило это приводит к большому и тотальному разбазариванию. Если финский эксперимент приведет к бережливости, то стоит его взвесить”, — считает Ланг.

В Финляндии выбраны участники эксперимента по базовому доходу, сообщает Пенсионно-социальное ведомство Kela. Цель эксперимента — выяснить, как безусловный доход влияет на ситуацию с трудовой занятостью, передает YLE.

Всего в эксперименте будут участвовать 175 000 человек в возрасте 25-58 лет, получившие пособие по безработице в ноябре 2016 года.

Из 175 000 участников по жребию были выбраны 2000 человек, которые в течение двух лет будут получать 560 евро в месяц.

Пособие по безработице облагается налогом, в результате чего оно тоже составляет в среднем около 560 евро.

Те, кто будут получать базовый доход, в течение двух лет не будут получать пособия по безработице. Базовый доход не влияет на другие социальные пособия.

Уровень доходов безработных останется почти неизменным. Цель эксперимента — выяснить, побуждает ли дополнительный доход в размере 560 евро принять работу.

Участие в эксперименте является обязательным. Выплата базового дохода будет прекращена, если участник станет получать пособие по уходу за детьми дома, переедет за границу или начнет службу в армии.

Эксперимент стартовал в начале текущего года.