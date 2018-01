ВИДЕО: Протестующие громят магазины H&M из-за расистской рекламы

В субботу атакам подверглось сразу несколько магазинов в Йоханнесбурге и Претории. Нападения координировались леворадикальной партией "Борцы за экономическую свободу", которая сочла рекламу H&M вопиющим проявлением расизма, пишет vesti.az.

#H&M EFF members in Polokwane have shut down the store at Mall of the North. Members are seen chanting outside the store pic.twitter.com/rGFLjrAfP2— CapricornFM News (@CapricornFMNews) January 13, 2018