ВИДЕО: Протестующие громят магазины H&M из-за расистской рекламы

Полиция в Южной Африке использовала резиновые пули для разгона активистов, атаковавших магазины H&M. Они выражали возмущение рекламой с чернокожим ребенком в толстовке с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях". Компания извинилась за нее, но этого оказалось недостаточно.

В субботу атакам подверглось сразу несколько магазинов в Йоханнесбурге и Претории. Нападения координировались леворадикальной партией "Борцы за экономическую свободу", которая сочла рекламу H&M вопиющим проявлением расизма, пишет vesti.az.

#H&M EFF members in Polokwane have shut down the store at Mall of the North. Members are seen chanting outside the store pic.twitter.com/rGFLjrAfP2— CapricornFM News (@CapricornFMNews) January 13, 2018

EFF supporters at H&M WATCH the trashing... pic.twitter.com/Kw0xUaG4Cb— Yusuf Abramjee (@Abramjee) January 13, 2018

На фотографии в рекламе был изображен чернокожий мальчик в кофте-толстовке с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях".

Шведская компания несколько дней назад извинилась за рекламу, вызвавшую гнев не только в ЮАР, и отозвала этот товар из продажи. Однако представители партии считают, что одних извинений недостаточно, передает Би-би-си.

"Время для извинений за расизм прошло. Должны быть последствия", — написал в "Твиттере" пресс-секретарь партии Мбусени Ндлози и выложил фотографии, на которых активисты врываются в магазины H&M.