14.01.2018, 09:50

ВИДЕО: Протестующие громят магазины H&M из-за расистской рекламы

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rus.delfi.ee
EST
ВИДЕО: Протестующие громят магазины H&M из-за расистской рекламы
Foto: AP

Полиция в Южной Африке использовала резиновые пули для разгона активистов, атаковавших магазины H&M. Они выражали возмущение рекламой с чернокожим ребенком в толстовке с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях". Компания извинилась за нее, но этого оказалось недостаточно.

В субботу атакам подверглось сразу несколько магазинов в Йоханнесбурге и Претории. Нападения координировались леворадикальной партией "Борцы за экономическую свободу", которая сочла рекламу H&M вопиющим проявлением расизма, пишет vesti.az.

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На фотографии в рекламе был изображен чернокожий мальчик в кофте-толстовке с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях".

Шведская компания несколько дней назад извинилась за рекламу, вызвавшую гнев не только в ЮАР, и отозвала этот товар из продажи. Однако представители партии считают, что одних извинений недостаточно, передает Би-би-си.

"Время для извинений за расизм прошло. Должны быть последствия", — написал в "Твиттере" пресс-секретарь партии Мбусени Ндлози и выложил фотографии, на которых активисты врываются в магазины H&M.

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