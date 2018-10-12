12.10.2018, 09:10

ВИДЕО: Проданная за миллион фунтов картина Бэнкси самоуничтожилась прямо на аукционе

 (7)
Lenta.ru
EST 1

Работа британского стрит-арт-художника Бэнкси самоуничтожилась на аукционе дома Sotheby's в Лондоне сразу после того, как ее продали за миллион фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Financial Times.

Первоначальная стоимость картины Girl with Balloon (”Девочка с шариком”) оценивалась в 200-300 тысяч фунтов, но ее появление на торгах было воспринято очень оживленно, и в итоге она ушла с молотка за 1 042 000 фунтов стерлингов.

Однако, как только работа была продана, полотно начало самоуничтожаться с помощью шредера (механизм для измельчения бумаги — прим. Ленты.ру), встроенного в нижнюю часть рамки самим художником.

”Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом”, — прокомментировал случившееся директор Sotheby's Алекс Бранзик.

Сам Бэнкси опубликовал подтверждение случившегося на своей официальной странице в Instagram с подписью Going, going, gone… (”Исчезает, исчезает, исчезла…”). На фотографии видно, как из-под рамки торчат измельченные куски картины, а собравшиеся возле работы люди шокированы произошедшим.

Girl with Balloon — это одна из самых узнаваемых работ уличного художника Бэнкси. В 2006 году он нарисовал эту картину на холсте акриловыми красками и подписал ее. Она продавалась на аукционе с большой позолоченной рамкой.

ТОП

Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 1990-х. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм. Фирменным стилем Бэнкси считается использование трафаретов.

View this post on Instagram

. "The urge to destroy is also a creative urge" — Picasso

A post shared by Banksy (@banksy) on Oct 6, 2018 at 10:09am PDT

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Получивший штраф на парковке Maxima клиент предупреждает: парковка у сети магазинов стала платной

12.10.2018
К удивлению многих клиентов парковки у магазинов сети Maxima в Таллинне стали платными, перейдя в управление Europarks. Причина изменений — проживающие вокруг люди постоянно оставляли свои машины на парковке на долгое время.
Подробнее




ЭКСПЕРИМЕНТ: У кого из эстонских политиков Twitter кишит фейковыми подписчиками? А сколько их у Трампа?

12.10.2018
Создание образа популярного и значимого человека в соцсетях — абсолютно нормальное явление в наши дни. Мы исследовали Twitter-аккаунты известных эстонских политиков на предмет лже-подписчиков. Также изучили и парочку зарубежных. Чьи аккаунты полны фейка?
Подробнее

ВИДЕО: Проданная за миллион фунтов картина Бэнкси самоуничтожилась прямо на аукционе

12.10.2018
Работа британского стрит-арт-художника Бэнкси самоуничтожилась на аукционе дома Sotheby's в Лондоне сразу после того, как ее продали за миллион фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Financial Times.
Подробнее

-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
118,30 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
118,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
97,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
97,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
97,30 €

Коваленко — об оскорблениях EKRE в адрес Кылварта: это переходит уже все границы

12.10.2018
По словам вице-председателя фракции социал-демократов в Таллиннском горсобрании Анастасии Коваленко, заявления консерватора Марта Саарсо в адрес Михаила Кылварта являются ничем иным, как очередным проявлением расизма и ксенофобии, которым не должно быть места в демократическом государстве, сообщает пресс-служба соцдемов.
Подробнее

Андрей Коробейник: Партия реформ готова стать "Единой Россией" для Эстонии

12.10.2018
В передаче "Интервью недели" на ETV+ бывший член Партии реформ Андрей Коробейник сравнил реформистов с "Единой Россией", сказав, что партия отошла от либеральных ценностей и занимается популизмом.
Подробнее

ГАЛЕРЕЯ │ Выбраны жемчужины эстонской архитектуры 2018 года

12.10.2018
Отмечающий свое 25-летие Департамент охраны памятников старины вручил премии лучшим деятелям защиты культурного наследия. Всего было вручено 29 наград в 11 категориях, сообщил портал ERR со ссылкой на kultuur.err.ee.
Подробнее

Хулиганы-малолетки 15 лет спустя: кто бизнесмен, кто пастор, но большинство — преступники

11.10.2018
Ученики спецшкол. Что с ними происходит через год, пять, десять лет? Удалось ли им устроиться в жизни? Сколько человек оказалось в тюрьме, сколько — подсели на иглу? Издание Eesti Päevaleht попыталось ответить на эти вопросы.
Подробнее