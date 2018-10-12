ВИДЕО: Проданная за миллион фунтов картина Бэнкси самоуничтожилась прямо на аукционе

Первоначальная стоимость картины Girl with Balloon (”Девочка с шариком”) оценивалась в 200-300 тысяч фунтов, но ее появление на торгах было воспринято очень оживленно, и в итоге она ушла с молотка за 1 042 000 фунтов стерлингов.

Однако, как только работа была продана, полотно начало самоуничтожаться с помощью шредера (механизм для измельчения бумаги — прим. Ленты.ру), встроенного в нижнюю часть рамки самим художником.

”Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом”, — прокомментировал случившееся директор Sotheby's Алекс Бранзик.

Сам Бэнкси опубликовал подтверждение случившегося на своей официальной странице в Instagram с подписью Going, going, gone… (”Исчезает, исчезает, исчезла…”). На фотографии видно, как из-под рамки торчат измельченные куски картины, а собравшиеся возле работы люди шокированы произошедшим.

Girl with Balloon — это одна из самых узнаваемых работ уличного художника Бэнкси. В 2006 году он нарисовал эту картину на холсте акриловыми красками и подписал ее. Она продавалась на аукционе с большой позолоченной рамкой.