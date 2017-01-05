"Изображенный в видеоклипе т. н. ореховый червь обитает в природном сырье, например, в орехах, изюме, муке. Обеспечение 100% качества — это вызов для всех мировых производителей кондитерской продукции, использующих натуральное сырье”, — прокомментировала ролик руководитель отдела по контролю за качеством AS Kalev Эвелин Калда.

”Контроль за качеством на Kalev очень серьезный, и мы всегда очень серьезно относимся к любой проблеме с качеством. В данном случае также. Kalev со своей стороны делает все, чтобы избегать подобных инцидентов. Помимо прочего мы проверяем всех своих поставщиков сырья и требуем по каждой партии документы, подтверждающие соответствие сырья всем требованиям”, — сказала она.

”На складах и производственных помещениях Kalev за борьбу с вредителями отвечает специальная фирма, работники которой проводят регулярные проверки на складах и на всей производственной территории”, — добавила Калда.

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