В соцсетях распространяется видео, на котором видно, что в конфете Kalev поселился червяк. ”Будьте осторожны, особенно дети. Никогда не знаешь, что происходит внутри упаковки”, — призывает пользователь.

"Изображенный в видеоклипе т. н. ореховый червь обитает в природном сырье, например, в орехах, изюме, муке. Обеспечение 100% качества — это вызов для всех мировых производителей кондитерской продукции, использующих натуральное сырье”, — прокомментировала ролик руководитель отдела по контролю за качеством AS Kalev Эвелин Калда.

”Контроль за качеством на Kalev очень серьезный, и мы всегда очень серьезно относимся к любой проблеме с качеством. В данном случае также. Kalev со своей стороны делает все, чтобы избегать подобных инцидентов. Помимо прочего мы проверяем всех своих поставщиков сырья и требуем по каждой партии документы, подтверждающие соответствие сырья всем требованиям”, — сказала она.

”На складах и производственных помещениях Kalev за борьбу с вредителями отвечает специальная фирма, работники которой проводят регулярные проверки на складах и на всей производственной территории”, — добавила Калда.