ВИДЕО: Пожар в Нидерландах — Shell приостановила работу крупнейшего нефтезавода

На заводе после пожара не могут осуществить загрузку нефтепродуктов на складе Pernis.

Голландско-британская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell приостановила работу крупнейшего нефтезавода в Нидерландах в результате пожара. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сообщение компании в воскресенье, пишет РБК Украина.

"Royal Dutch Shell приостановила загрузку нефтепродуктов с нефтеперерабатывающего завода Pernis в Нидерландах после пожара на заводе", — говорится в сообщении.

Согласно информации издания, Shell закрыла большую часть своего производства на Pernis, крупнейшем в Европе нефтеперерабатывающем заводе на 404 тыс. баррелей в день, после пожара в субботу вечером, в результате которого произошел сбой в электроснабжении.

Так, в инциденте не сообщается о несчастных случаях, а пожар находится под контролем. На данном этапе степень ущерба исследуется.

Отмечается, что отключение на Роттердамском заводе, вероятно, повысит цены на нефтепродукты, такие как дизельное топливо, реактивное топливо и бензин в северо-западной Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Роттердам (Нидурланды) произошел пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Европе Shell.