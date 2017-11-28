ВИДЕО: Поясняем! Новая система не приведет к двойному налогообложению

По заверению Налогово-таможенного департамента, новая система подоходного налога не затронет правила расчета других налогов.

По словам руководителя отдела налогов Эвелин Лийвамяги, за последние дни они получили много вопросов относительно того, попадет ли выплата дивидендов под двойное налогообложение. ”Нет. Хоть выплаченные эстонскими коммерческими объединениями дивиденды и будут причисляться на основании новой системы к годовому доходу человеку, это не окажет никакого влияния на принцип обложения налогом самих дивидендов, как некоторые ошибочно полагают”, — сказала Лийвамяги. В 2018 году дивиденды будут по-прежнему облагаться налогом только на уровне коммерческого объединения по ставке подоходного налога 20/80.

Тот же принцип действует и в случае других подлежащих налогообложению доходов. Несмотря на то, что они будут приниматься во внимание при расчете годовых доходов человека и оказывать таким образом влияние на размер не облагаемого налогом дохода, принципы самого обложения доходов налогами не изменятся.

Более подробные разъяснения представлены на сайте департамента.