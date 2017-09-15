ВИДЕО: После 18 лет службы зонд Cassini геройски сгорел в атмосфере Сатурна

Автоматическая межпланетная станция Cassini вошла в пятницу в плотные слои атмосферы Сатурна и прекратила свое существование.

Станция вошла в самые верхние слои атмосферы планеты-гиганта примерно в 13:32 по московскому времени. Через минуту после этого передача научной информации со станции прекратилась. Физическая гибель Cassini длилась около двух минут после входа в плотные слои атмосферы Сатурна. В последние мгновения жизни зонд пролетел через потоки экзотического дождя, источником которого являются кольца планеты-гиганта.

Если бы зонд остался на орбите с выработанным топливом, его неуправляемое движение могло бы в конечном итоге привести к столкновению с одной из лун Сатурна и теоретически повлиять на будущие исследования возможной на них жизни, "загрязнив" собой поверхность спутников. Поэтому аппарат было решено уничтожить максимально полезным для науки способом, заявили в NASA.

Спустя 83 минуты (столько идет сигнал), примерно в 14:55, последний сигнал со станции достиг Земли. В официальном Twitter космической миссии появилось сообщение NASA, что "Cassini стал частью планеты, которую изучал".

Ученые ожидают, что самые последние данные, которые Cassini собирал во время погружения в атмосферу Сатурна, помогут им раскрыть некоторые тайны рождения Солнечной системы и то, как материя его колец превращается в экзотический дождь в верхних слоях атмосферы планеты-гиганта.

Начиная с апреля аппарат 22 раза "нырял" в ее атмосферу, проходя между планетой и кольцами на высоте от 1600 до 4000 километров от поверхности. На последний, 22-й виток вокруг Сатурна зонд вышел 10 сентября, а сегодня, 15 сентября, в восемь утра по московскому времени началась операция под названием "Великий финал". Специалисты NASA дали команду, и зонд начал вхождение в атмосферу планеты, которую изучал. Войдя в плотные слои атмосферы, зонд сгорел, передавая при этом последнюю важную информацию.

По мере погружения в атмосферу Cassini собрал невероятно ценную информацию, добыча которой ранее была слишком рискованной. Аппарат сделал подробные карты гравитационных и магнитных полей Сатурна, которые позволят ученым представить, как планета устроена внутри, и, возможно, разрешить загадку невероятно быстрого вращения Сатурна. Кроме того, новая информация должна дать представление о том, сколько материи находится в кольцах, и приблизить к пониманию их происхождения. Эти данные передавались с масс-спектрометра зонда до последней секунды его жизни.

Зонд Cassini являлся одним из самых дорогих, самых долгоживущих и успешных проектов NASA, созданных в рамках программы так называемых флагманских миссий. В нее, помимо Cassini, входят зонды "Вояджер", "Викинг", автоматическая станция "Галилео", изучавшая Юпитер, а также телескоп "Чандра" и марсоход Curiosity.

Завершившаяся сегодня экспедиция, стоимость которой составила более 3,2 млрд долларов США, началась еще в октябре 1997 года, ее основной целью было исследование Сатурна и его колец, а также спутника — Титана, в том числе доставка на спутник 320-килограммового спускаемого модуля "Гюйгенс" (Huygens). С этой задачей "Кассини" успешно справился в 2005 году.

В апреле 2017 года ученые объявили о том, что Cassini обнаружил новые свидетельства гидротермальной активности на спутнике Сатурна Энцеладе, которые подтверждают, что в его подледном океане могут быть условия, пригодные для существования жизни. В октябре 2015 года Cassini пролетел примерно в 50 км от поверхности южного полюса Энцелада и взял пробы для химического анализа состава его "фонтанов" — бьющих из расщелин в ледовой коре струй воды с частицами льда, которые питает находящийся под поверхностью океан. Исследование продолжалось полтора года, и в итоге ученым удалось обнаружить молекулярный водород, наиболее вероятным источником которого специалисты называют гидротермальные реакции.

В 2012 году было объявлено о получении при помощи инструментов, установленных на Cassini, доказательств существования океана на глубине 100 км под ледяной поверхностью Титана и сотен озер и трех морей в полярных регионах этого спутника Сатурна.

Всего с момента запуска станция преодолела 7,9 млрд км, за это время на Cassini с Земли было передано 2,5 млн команд из Центра управления, в том числе 360 команд на включение двигателей ориентации.

Станция совершила 294 оборота вокруг Сатурна и 162 раза сближалась с его спутниками. Приборы станции собрали и передали на Землю 635 гигабайт научной информации, камера сделала более 450 тыс. снимков.

Во время исследования системы Сатурна было открыто шесть ранее неизвестных спутников планеты-гиганта, на основании собранной станцией научной информации подготовлено и опубликовано 3948 научных работ.

Опыт, накопленный за годы полета Cassini, будет использован при подготовке автоматической станции "Европа Клиппер", которую NASA планирует вывести на траекторию полета к Юпитеру в 2020-х годах для исследования планеты-гиганта, а также ее спутника — Европы.