ВИДЕО: Отправлявшийся на Хийумаа паром Tiiu сломался, его заменит Regula

У парома Tiiu, который должен был сегодня в 19 часов отвезти пассажиров на Хийумаа, возникла неполадка в системе управления, из-за чего судно коснулось морского дна и было повреждено.

Пассажиров на судно не пустили. "Из-за неполадки Tiiu коснулся дна, и теперь проводят осмотр", — сказала Delfi специалист по коммуникациям TS laevad Сирле Арро.

Поскольку осмотр занимает много времени, по прошествии двадцати минут решили вместо Tiiu использовать Regula. В данный момент еще неизвестно, во сколько отправится Regula.

Глубина канала Рукки, расположенного на пути между Хийумаа и материком, и раньше была проблемой, поэтому его время от времени углубляли, чтобы суда там не застряли.

По словам находящегося в порту читателя Delfi, очереди очень длинные. "В порту Рохукюла сумасшедший дом, один паром идет, два стоят у причала, и люди ждут. Бронирования отменили, сообщения об этом не пришло. Турецкое судно такое же, как эти турецкие мыльные оперы", — написал возмущенный пассажир.