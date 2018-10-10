10.10.2018, 17:10

ВИДЕО: От ”нереально” до ”я зарабатывал и больше”. Возможно ли молодым получать 1400 евро в месяц?

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Лийна Канарбик
Лийна Канарбик
 
EST

Обнародованное на днях исследование показало, что молодежь желает получать более 1400 евро на руки, пишет Eesti Päevaleht.

По словам студента факультета кинематографии Яалмара, который работает монтажером на одном из местных телеканалов, 1400 евро в месяц зарабатывать реально. ”В свое время я не имея высшего образования получал чуть более 1000 евро в месяц”, — говорит он и добавляет, что если бы сейчас работал на полную ставку, то вероятно эта сумма и выходила бы.

Graafika: Toom Tragel

Такого же мнения придерживается Йоонатан, который подрабатывал летом барменом. ”С учетом чаевых я получал сильно больше 1400. Но и работать приходится много. Если принимать во внимание постоянный рост цен, то соглашаться на зарплату менее 1000-1100 нет смысла”, — рассуждает молодой человек.

”Хорошая цифра, но я вряд ли буду когда-нибудь получать столько. Я был бы доволен и 900 евро в месяц”, — говорит еще один студент факультета кинематографии Виллем.

”1400 евро? Невозможно. Более 1000 евро заработать нереально”, — уверена будущий учитель, студентка ТЛУ Мари.

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