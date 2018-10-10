ВИДЕО: От ”нереально” до ”я зарабатывал и больше”. Возможно ли молодым получать 1400 евро в месяц?

По словам студента факультета кинематографии Яалмара, который работает монтажером на одном из местных телеканалов, 1400 евро в месяц зарабатывать реально. ”В свое время я не имея высшего образования получал чуть более 1000 евро в месяц”, — говорит он и добавляет, что если бы сейчас работал на полную ставку, то вероятно эта сумма и выходила бы.

Graafika: Toom Tragel

Такого же мнения придерживается Йоонатан, который подрабатывал летом барменом. ”С учетом чаевых я получал сильно больше 1400. Но и работать приходится много. Если принимать во внимание постоянный рост цен, то соглашаться на зарплату менее 1000-1100 нет смысла”, — рассуждает молодой человек.

”Хорошая цифра, но я вряд ли буду когда-нибудь получать столько. Я был бы доволен и 900 евро в месяц”, — говорит еще один студент факультета кинематографии Виллем.

”1400 евро? Невозможно. Более 1000 евро заработать нереально”, — уверена будущий учитель, студентка ТЛУ Мари.

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