ВИДЕО: Ничто не безопасно. "Умный" замок со сканером отпечатков пальцев взломали за несколько секунд

В 2016 году на краудфандинговой платформе Indiegogo прошла успешная кампания по сбору средств на производство "умного" висячего замка, открывающегося по отпечатку пальца владельца. Создатели устройства смогли собрать свыше 300 тысяч долларов, а недавно замок под названием TappLock вышел на рынок.

Еще во время кампании профильные СМИ выражали сомнения относительно надежности TappLock, и теперь их опасения подтвердились, пишет The Verge. Так, специалисты из компании PenTest Partners, работающей в сфере кибербезопасности, нашли способ, позволяющий взломать замок примерно за 10 секунд.

Исследователи выяснили, что TappLock практически не защищен от хакерских атак. Чтобы открыть его, не прикладывая палец к сканеру, злоумышленнику нужен только MAC-адрес встроенного Bluetooth-модуля замка, который не шифруется устройством, как и все прочие данные на устройстве. Процесс взлома замка был запечатлен на YouTube.