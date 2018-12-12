ВИДЕО: На ”форуме Путина” за "самого современного робота" выдавали человека в костюме

Телеканал ”Россия 24” показал сюжет о форуме ”ПроеКТОриЯ”, который проводится в Ярославле по распоряжению Владимира Путина. Раньше мероприятие называлось ”Будущие интеллектуальные лидеры России”. В сюжете рассказывается о ”самом современном роботе” Борисе, которым оказался одетый в костюм человек. На это обратил внимание один из читателей TJournal.
В день открытия форума на сцене выступил робот Борис, который рассказал о своих навыках и попытался станцевать под трек Skibidi группы Little Big. В сюжете упоминается, что посетители форума могут посмотреть на ”самых современных роботов”, после чего показано выступление робота Бориса. Однако позже репортаж удалили с YouTube и загрузили новую версию репортажа с названием ”Самый современный робот Борис с русским человеком внутри”. При этом на самом форуме во время выступления Бориса никто не заявлял о том, что на сцене находится настоящий робот.
Также автор материала на TJournal нашел магазин, в котором, вероятно, и был куплен костюм. Так, в описании костюма ”Робот Алеша” указывается, что он создает ”почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот”, и ”визуально кажется, что наш робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев”. Сделан этот костюм из двухмиллиметрового АБС-пластика и полистирола.
На молодежном форуме в Ярославле чувака нарядили в «робота Бориса». Танцевать его уже научили.