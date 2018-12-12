ВИДЕО: На ”форуме Путина” за "самого современного робота" выдавали человека в костюме

В день открытия форума на сцене выступил робот Борис, который рассказал о своих навыках и попытался станцевать под трек Skibidi группы Little Big. В сюжете упоминается, что посетители форума могут посмотреть на ”самых современных роботов”, после чего показано выступление робота Бориса. Однако позже репортаж удалили с YouTube и загрузили новую версию репортажа с названием ”Самый современный робот Борис с русским человеком внутри”. При этом на самом форуме во время выступления Бориса никто не заявлял о том, что на сцене находится настоящий робот.

Также автор материала на TJournal нашел магазин, в котором, вероятно, и был куплен костюм. Так, в описании костюма ”Робот Алеша” указывается, что он создает ”почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот”, и ”визуально кажется, что наш робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев”. Сделан этот костюм из двухмиллиметрового АБС-пластика и полистирола.