18.11.2017, 19:50

ВИДЕО: Мировой рекорд? Эту телерекламу из девяностых показывают до сих пор


rus.delfi.ee
EST

В конце девяностых вышла рождественская реклама пива Saku. Эта реклама, возможно, установила мировой рекорд — ее показывают по телевизору и по сей день.

Компания Division McCann-Erickson создала в конце девяностых годов телерекламу "Счастливого Рождества" для пивного завода Saku. Реклама получилась настолько удачной, что ее показывают по телевизору и до сих пор, правда, в немного обновленном варианте.

Автором идеи является Райн Пиканд, а продюсером — Артур Тальвик, ныне член Рийгикогу и председатель Свободной партии Эстонии.

Рождество уже близко, а значит легендарная реклама снова вернется на телеэкраны!

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