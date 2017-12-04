ВИДЕО: Microsoft разработала единое окно для запуска приложений в Windows 10

Компания Microsoft анонсировала экспериментальную функцию для операционной системы Windows 10, которая позволит пользователям запускать различные приложения в одном окне по аналогии с вкладками в браузере.

Описание функции, получившей рабочее название Sets, было опубликовано в блоге Microsoft. Суть новой функции была продемонстрирована в небольшом видеоролике. По сюжету видео школьница готовит проект о вулканах, и для этого ей необходимы разные приложения. С помощью Sets она открывает в одном окне документ Word, файл заметок OneNote, презентацию в PowerPoint, а также страницу браузера. Вкладки с запущенными приложениями выглядят так же, как и в браузере, а страница с новой вкладкой позволяет искать документы на ПК и в облачном хранилище или информацию в интернете. Также на этой странице отображается список недавно использованных приложений.

Вторая полезная особенность функции Sets состоит в том, что набор открытых вкладок сохраняется после закрытия окна, и его можно восстановить как на том же ПК, так и на другом, войдя через свою учетную запись для Office 365. В этом Sets также копирует функционал многих браузеров.

Как сообщили в компании, функция Sets в скором времени станет доступна отдельным участникам программы Windows Insiders, а в перспективе ее доработанная версия будет внедрена в пользовательскую версию Windows 10.